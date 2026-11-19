Після закінчення зустрічі з Сі і Трампом Путін тав коментарі кремлівським пропагандистам. Він звично заявив, що віну не починав, у всьому звинуватив “київський режим” і вперше відреагував на удари по Керченському мосту. Сказав, що до них збирався говорити про припинення вогню, але тепер не буде (це вже спростували, що хотів), що мост – суто мирний об’єкт (отак на очах у всіх, і не червоніє), що відповідь буде болючою (знову відповідь, а до того що було?).

Треба визнати, що в колі паркетних пропагандистів він знову намагався повернути на своє обличчя впевненість і рішучість і відігратися за всі приниження, яких натерпівся у Китаї. Але змушений був заявити, що у США і грудні, де, ймовірно, буде Зеленський, не полетить. Причина – старість, важко йому вже даються перельоти.