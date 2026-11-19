За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора начальнику одного з управлінь Міністерства оборони України, відповідального за капітальне будівництво, повідомлено про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, упродовж 2021–2024 років полковник набув активів, вартість яких суттєво перевищувала його законні доходи. Встановлено, що 60-річний зловмисник набув активів у вигляді транспортного засобу ACURA RDX, земельної ділянки розташованої на території столичного регіону та коштів в іноземній валюті. Таким чином, різниця між вартістю активів та законними доходами службової особи ЗСУ становить 12 608 656, 78 гривень. Серед них – житловий будинок із земельною ділянкою на Київщині вартістю понад 7,4 млн грн.

Частину майна оформлено на близьку до посадовця особу. Водночас слідство встановило обставини, які свідчать про фактичну належність цих активів підозрюваному та його можливість розпоряджатися ними.

Під час обшуків вилучено майже 125 тис. доларів США, понад 23 тис. євро та документи щодо набуття майна.

За результатами аналізу Національного агентства з питань запобігання корупції, вартість досліджених активів становила понад 22,7 млн грн, тоді як законні доходи – близько 10,1 млн грн.

13 листопада 2026 року за клопотанням прокурора суд відсторонив підозрюваного від посади та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 260 тис. грн. Заставу внесено.