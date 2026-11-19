У ніч на 19 листопада над Керченською протокою знову пролунали вибухи. Ракетні війська, а саме берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України «Нептун», завдали удару ракетами по незаконно збудованому Керченському мосту.

Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.

Цей міст — головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він “недосяжний” та “невразливий”.

У «Нептуна» з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту рф крейсера «Москва». Тепер «Нептуни», та інша українська зброя, ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим.

Керченська переправа — лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт. Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада — через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада — через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині.

Кожен виведений з ладу міст — це довші об’їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.