Біткоїн у четвер, 19 листопада, подешевшав, продовживши недавнє падіння і залишаючись поблизу чотиримісячного мінімуму.

Bitcoin подешевшав на 1,7% до $63 529,9. Раніше протягом дня він опускався до $62 399,5 найнижчого рівня з липня, пише Кореспондент.

Друга за величиною криптовалюта у світі, Ethereum, подешевшала на 0,3% до $1804,83, а XRP знизилася на 0,4%.

Найбільша у світі криптовалюта знову зіткнулася із тиском продавців після серії “яструбиних” заяв представників Федеральної резервної системи США, які ще більше зміцнили очікування підвищення ставки у грудні.

Протокол засідання ФРС, що відбулося наприкінці жовтня, показав, що дедалі більше членів комітету підтримують підвищення відсоткових ставок, особливо на тлі економічного тиску, що зростає, через стійку інфляцію. Деякі члени комітету також закликали до значного підвищення ставки на 50 базисних пунктів у грудні.

Високі ставки зазвичай знижують привабливість ризикованих, спекулятивних активів, таких як криптовалюти. Біткоїн історично демонстрував слабкішу динаміку в періоди підвищення ставок – зокрема, під час циклу підвищення ставок ФРС у 2022-2023 роках він втратив близько 36%.

Крім ставок, тиск на криптовалюти також чинить дедалі більшу невизначеність щодо регуляторної політики США, особливо після того, як демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу за підсумками проміжних виборів.