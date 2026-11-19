Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України продовжує цифровізацію ветеранських послуг. Відтепер отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни можна у Ветеран PRO в застосунку Дія.



За три тижні з моменту запуску послуги на порталі Дія ветерани та ветеранки сформували понад 6 000 витягів.



«Наше завдання – зробити взаємодію ветеранів із державою максимально простою та зручною. Людина не повинна витрачати час на відвідування установ і збір документів, якщо необхідна інформація вже є в державних реєстрах. Саме тому працюємо над розширенням цифрових сервісів для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин», – зазначив Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.



Витяг з Реєстру ветеранів – офіційний документ, який підтверджує інформацію про особу, внесену до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Він може знадобитися, зокрема, для оформлення пільг на житлово-комунальні послуги або підтвердження статусу для отримання пільгового харчування дитини в закладі дошкільної освіти.



Як отримати витяг:



відкрити застосунок Дія та перейти до розділу Ветеран PRO;



обрати послугу «Витяг з Реєстру ветеранів»;



подати запит та отримати документ у форматі PDF із QR-кодом для перевірки його достовірності.



Для отримання витягу в застосунку необхідно мати сформоване електронне посвідчення ветерана.



Мінветеранів продовжує розвивати Ветеран PRO як єдину цифрову точку доступу до державних послуг та можливостей для ветеранів і ветеранок.



Послугу реалізовано Мінветеранів спільно з Мінцифри за підтримки ПРООН в Україні та Швеції.