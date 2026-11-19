Сьогодні у Берліні – зустріч «Коаліції охочих». Як зазначив президент Зеленський, пріоритет для України — зміцнення захисту нашого неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний трек і наступні кроки для закінчення війни й гарантування безпеки.

-Прибули з командою до Берліна. Попереду зустріч «Коаліції охочих». Представлені будуть понад 40 партнерів, зокрема й команда президента Америки.

Робимо все, щоб присутність Європи у переговорному процесі була повноцінною і щоб зустрічі були результативними.



Заплановані й двосторонні зустрічі з європейськими партнерами та, звісно, з канцлером Фрідріхом Мерцом.



Буде й формат за участю Американської сторони та радників з питань національної безпеки Європи».