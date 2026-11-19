Сьогодні на лінію 101 від медиків надійшла інформація про випадок у Миколаївському районі. У приватному домоволодінні продуктами горіння отруїлися четверо людей, серед яких троє дітей (2, 11 та 15 років). Усіх постраждалих госпіталізували для обстеження.

За попередніми даними, їхній стан задовільний. Ймовірна причина — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Щоб уникнути небезпеки:

🔺 перевіряйте справність печей, димоходів і вентиляції;

🔺 не користуйтеся пошкодженими печами;

🔺 не залишайте розтоплену піч без нагляду;

🔺 не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання;

🔺 не перекривайте заслінку димоходу під час експлуатації печі;

🔺 регулярно провітрюйте приміщення.