Сьогодні на лінію 101 від медиків надійшла інформація про випадок у Миколаївському районі. У приватному домоволодінні продуктами горіння отруїлися четверо людей, серед яких троє дітей (2, 11 та 15 років). Усіх постраждалих госпіталізували для обстеження.
За попередніми даними, їхній стан задовільний. Ймовірна причина — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Щоб уникнути небезпеки:
🔺 перевіряйте справність печей, димоходів і вентиляції;
🔺 не користуйтеся пошкодженими печами;
🔺 не залишайте розтоплену піч без нагляду;
🔺 не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання;
🔺 не перекривайте заслінку димоходу під час експлуатації печі;
🔺 регулярно провітрюйте приміщення.