У Данії викрили нацистське минуле 112-річної Кірстен Швальбе, яку нещодавно назвали найстаршою жінкою в історії країни. Тепер в книжку про її біографію внесли зміни.

Про це пише данський канал TV 2 Nyheder із посиланням на низку документів Державного архіву Данії, які вивчили журналісти Frihedsbrevet, передає Громадське.

Минулого місяця Швальбе, якій на той час було 112 років і 218 днів, отримала широке визнання, коли її назвали найстаршою людиною Данії.

Однак журналісти стверджують, що під час нацистської окупації, з серпня 1943-го до липня 1944 року, Швальбе виконувала обов’язки керівниці місцевого осередку нацистської партії, а також очолювала тамтешню жіночу групу в той самий період. Її чоловік приблизно в той самий час буцімто виконував обов’язки керівника місцевого осередку партії.

При цьому не відомо, які саме завдання виконувала жінка та наскільки активною була її партійна діяльність. Однак Frihedsbrevet вказує, що, виконуючи обов’язки керівниці місцевого осередку данської нацистської партії, Швальбе мала керівну функцію на місцевому рівні.

Спершу сама жінка відкидала свої зв’язки з нацистами, однак згодом підтвердила, що була членкинею нацситської партії, куди, мовляв, вступила лише на прохання чоловіка. При цьому вона знову заперечила, що «була на боці німців».

Тепер її родина Кірстен Швальбе каже, що 112-річна жінка «глибоко переживає через нову хвилю уваги медіа», тому журналістів просять дати їй спокій.

Незадовго до викриття видавництво Gyldendal випустило біографію Швальбе під назвою «Нам треба мати з чого посміятися», однак після скандалу там внесли зміни до книжки. Раніше ані автори, ані видавництво, мовляв, не знали про нацистське минуле героїні.