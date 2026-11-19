Росія, США та Китай опублікували «Декларацію про мир» за підсумками саміту. У ньому містяться заклики до міжнародних органів.

В ній сказано:

Як постійні члени Ради Безпеки ООН, Китай, Росія та Сполучені Штати прагнуть сприяти реформам ООН, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свою фундаментальну місію підтримки міжнародного миру і безпеки.



Три країни планують збільшити виробництво та постачання очищених нафтопродуктів на благо всіх країн. Вони підтвердили важливість стабільних енергетичних потоків.



Три глави держав визнали, що принцип національної згоди та поваги до імунітету державних посадовців мають першочергове значення, і погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією.



Троє глав держав підтвердили, що ядерну війну не можна виграти і її не можна вести. Три країни ведуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

От і все, що повідомляють офіційні джерела.

Після завершення зустрічі представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна не була темою саміту. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відмовився коментувати деталі розмови між лідерами Росії, США та Китаю.

Тристоронній саміт тривав лише півтори години. Одразу після завершення зустрічі Дональд Трамп вирушив до аеропорту.