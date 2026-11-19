Канал незаконного збуту PVP як на території Миколаєва та області, так і в інших регіонах країни налагодили шестеро мешканців Миколаївського району. Заборонені речовини збували шляхом так званих «майстер-кладів» і закладок, а також пересилали покупцям поштовими відправленнями. Для конспірації «товар» ховали всередині звичайних шкарпеток і господарського мила. Двох учасників групи правоохоронці затримали під час перевезення чергової партії психотропних речовин. Наразі усім шістьом фігурантам слідчі повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили та припинили злочинну діяльність угруповання слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення та управління КОРД обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що шестеро мешканців Миколаївського району, серед яких: троє чоловіків 50, 52 та 58 років, та троє жінок – 18, 26 та 43 років налагодили декілька каналів розповсюдження психотропних речовин на території країни. 58-річний чоловік за попередньою змовою з із 43-річною жінкою та її 18-річною донькою розробили схему розповсюдження PVP шляхом закладок і «майстеркладів» на території Миколаєва та області. Фігуранти заздалегідь закуповували психотропні речовини, визначали місця для облаштування схованок та стежили за тим, щоб під час розкладання наркотиків не привертати уваги сторонніх. Для конспірації учасники групи страхували один одного, контролюючи обстановку навколо.

Інший напрямок незаконного бізнесу забезпечували 50-річний чоловік, його 26-річна співмешканка та 58-річний спільник. Ділки підшукували потенційних покупців через месенджери, спілкувалися із ними, узгоджували умови придбання психотропів, отримували оплату та відправляли заборонені речовини за допомогою поштових сервісів до різних регіонів України. Задля конспірації «товар» ховали у шкарпетках та господарському милі, маскуючи таким чином вміст посилок під звичайні поштові відправлення.

Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили низку фактів незаконного пересилання психотропів до інших регіонів країни.

Правоохоронці затримали двох учасників злочинної групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час перевезення чергової партії наркозасобів. Один із чоловіків на автомобілі привіз спільника до заздалегідь визначеного місця, де останній забрав зі схованки пакунок із забороненою речовиною. Після цього чоловіки намагались перевезти її автомобілем для подальшого збуту, однак були затримані поліцейськими. Ще чотирьох фігурантів правоохоронці затримали у процесуальному порядку за результатами проведення санкціонованих обшуків.

Під час низки обшуків за місцями проживання фігурантів та в автомобілях слідчі вилучили близько 150 грамів кристалічної речовини білого кольору, канабіс, рослини конопель, електронні ваги, пакети із залишками кристалічної речовини, мобільні телефони, банківські картки, блокнот із чорновими записами, транспортні засоби та інші речові докази.

Нині слідчі повідомили усім шістьом фігурантам про підозру за чч. 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Поліцейські мають докази причетності членів групи до низки таких фактів.

За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.