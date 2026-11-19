Повномасштабна війна стала безпрецедентним викликом для української освіти – за останніми оцінками міжнародних експертів, збитки галузі через руйнування інфраструктури, обмеження доступу до навчання вже сягнули 11,7 мільярда доларів. Але за критичними цифрами у фінансовій звітності стоїть не менш серйозна проблема – прогалини у знаннях наших дітей.

Постійні повітряні тривоги, блекаути, вимушений переїзд родин та роки на «дистанційці» неминуче позначилися на успішності школярів, особливо у прифронтових регіонах. Щоб оцінити реальний масштаб освітніх втрат та знайти ефективні шляхи їх подолання, Державна служба якості освіти України упродовж 2023-2025 років провела масштабне моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Дослідження проходило шляхом тестування учнів і учениць 6-х та 8-х класів з української мови та математики – базових предметів шкільної програми. За ці роки у моніторингу взяли участь близько 5 тисяч школярів з Миколаївської області.

Про те, які результати зафіксували на Миколаївщині та як допомогти дітям, педагогам, школам і громадам надолужити втрачене, ми поговорили з тимчасово виконуючою обов’язки начальника Південного міжрегіонального управління Державної служби якості освіти Тетяною Медведенко.

Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, які результати показали три роки моніторингу на Миколаївщині та яка динаміка простежується за цей час?

Т.М.: Для нас найважливіший висновок моніторингу полягає в тому, що попри повномасштабну війну, українська освіта вистояла. Різкого обвалу знань не сталося, і в цьому спільна заслуга вчителів, керівників шкіл, батьків та самих дітей. Водночас дослідження показало тривожну тенденцію: якщо на початку війни ми боролися за сам доступ дітей до навчання, то сьогодні маємо справу з накопиченням освітніх втрат, які з часом дедалі сильніше впливають на успішність школярів.

Якщо говорити про Південний макрорегіон, зокрема Миколаївщину, загальна картина результатів наших учнів виглядає дещо неоднорідно в залежно від вікової групи учнів.

У 6-х класах ми бачимо відносно обнадійливу динаміку. З української мови у 2025 році частка учнів із середнім рівнем знань зменшилася на 6 % порівняно з попереднім роком, натомість кількість тих, хто має достатній рівень, зросла до 36 %. Фактично діти підтягнулися із середнього щабля на достатній – це добрий сигнал, який свідчить, що школярі поступово долають освітні прогалини.

Із математики у шестикласників ситуація загалом стабільна, навіть із певними позитивними зрушеннями. Зокрема, у нашому регіоні поменшало учнів із початковим рівнем знань – із 9,2 % у 2023 році до 6,2 % у 2025-му. Водночас частка дітей із достатнім рівнем зросла з 24,2 % до майже 30 %.

Результати восьмикласників із математики мають виразніші ознаки накопичення освітніх втрат. Для нашого Південного регіону тут характерна нестабільна динаміка: після певного покращення у 2024 році, у 2025-му показники знову погіршилися. Зокрема, зросла частка учнів з середнім рівнем знань, тоді як кількість школярів із початковим рівнем фактично подвоїлася, досягнувши 5,6 %. Паралельно майже втричі скоротилася група найуспішніших учнів – високий рівень у 2025 році показали лише 5,5 % восьмикласників. Тобто на Півдні, зокрема на Миколаївщині, ми бачимо два тривожні сигнали одночасно: більшає дітей із початковими знаннями і меншає відмінників. Це пряме свідчення того, що освітні втрати накопичуються.

Натомість результати наших восьмикласників з української мови значно кращі. Тут ми фіксуємо стабільний рух угору: частка учнів із достатнім рівнем зросла з 37,2 % у 2023 році до 48,43 % у 2025-му. Паралельно скорочується група із середнім рівнем – із 58,66 % до 47,38 %. Тобто школярі поступово долають прогалини й підтягуються із середнього рівня на достатній. Єдине, що залишається нестабільним, – це частка учнів із високим рівнем навчальних досягнень: після зростання майже до 8 % у 2024 році, у 2025-му вона повернулася до 4,2 %.

А якщо заглибитися в самі тести: які теми та завдання викликали у школярів найбільші труднощі та які чинники сьогодні найбільше впливають на ці результати?

Т.М.: Щодо тестів із математики, то і в 6-х, і в 8-х класах простежується одна й та сама закономірність: діти добре справляються з базовими обчисленнями, але їм бракує знань під час виконання завдань, які вимагають абстрактного мислення, логічних міркувань і просторової уяви. Наприклад, шестикласники успішно працюють із таблицями й діаграмами, проте стабільно мають труднощі з геометрією. У восьмикласників така сама ситуація: завдання з числами й виразами вони розв’язують упевнено, а от із геометрією та рівняннями впоратися значно важче – найнижчі результати з геометрії учні 8-х класів показали у 2025 році. Саме тому геометрія та рівняння сьогодні потребують найбільшої уваги вчителів.

З української мови ситуація схожа. У шестикласників третій рік поспіль зростає успішність у роботі з текстом – вони дедалі краще розуміють прочитане, аналізують інформацію та роблять висновки. Стабільно добре учні справляються і з будовою слова та словотвором. Натомість головними проблемними зонами залишаються фонетика й орфоепія, де показники навіть поступово знижуються. У восьмикласників простежується та сама тенденція: вони правильно вживають мовні форми в живому мовленні, але почуваються невпевнено, коли потрібно пояснити чи проаналізувати їх із погляду теорії. Найскладнішими для 8-х класів залишаються синтаксис і пунктуація, хоча протягом трьох років тут є позитивні зрушення.

Як показало дослідження на результати тестування значною мірою впливає цілий комплекс факторів – від умов удома до психологічного стану дітей. Передусім це місце навчання: учні з міст стабільно показують вищі результати, ніж їхні однолітки із сільської місцевості. Другий надважливий чинник – середовище вдома та підтримка сім’ї. Коли в дитини є власне робоче місце, комп’ютер, книжки, її успішність помітно вища. Тобто навчання не закінчується за дверима школи. Напряму з цим пов’язана і цифрова грамотність: діти, які впевнено користуються технологіями, вчаться краще – особливо чітко це видно у 6-х класах. Звісно, колосальну роль відіграють психологічний стан і самодисципліна. Школярі, які не бояться предмета, вірять у власні сили та менше тривожаться, отримують значно вищі бали. А от найнижчі результати стабільно мають ті діти, які систематично ігнорують домашні завдання.

Отже, завдяки моніторингу ми маємо чітку картину прогалин у знаннях дітей та причин, які їх викликають. Але результати – це лише перший крок. Які конкретні дії вживаються вже сьогодні, щоб допомогти дітям, педагогам, школам і громадам надолужити втрачене?

Т.М.: Результати моніторингу дійсно стали для нас відправною точкою, проте головне завдання зараз – перевести аналітику у площину практичних рішень. Для цього Державна служба якості освіти України розробила Базову модель системи подолання освітніх втрат через механізми забезпечення якості освіти. Вона ґрунтується на даних загальнодержавного моніторингу за 2023-2025 роки, професійних обговореннях з освітянами та кращих практиках навчального відновлення.

Важливо підкреслити, що це не черговий директивний документ із новими бюрократичними обов’язками. Модель має рекомендаційний характер і в жодному разі не використовуватиметься для рейтингування шкіл чи громад. Вона побудована так, щоб працювати на двох взаємопов’язаних рівнях – громади та конкретного закладу освіти, а всі інструменти та строки можна було гнучко адаптувати до безпекової ситуації, наявних ресурсів та потреб дітей на місцях.

Наша мета – зробити підтримку учнів системною, а не перетворювати її на разову кампанію. Тому ми радимо починати не зі створення нових звітів, а з простого самооцінювання. Громаді й закладу освіти варто чесно відповісти на кілька запитань: які дані ми вже маємо, які групи дітей потребують першочергової уваги, які ресурси є в наявності та які конкретні кроки ми реально можемо виконати вже у найближчій перспективі.

На практиці цей інструмент уже допомагає оновлювати місцеві освітні програми, удосконалювати внутрішні системи забезпечення якості освіти в школах та організовувати адресну підтримку та компенсаторне навчання. І ми вже бачимо реальну регіональну динаміку. Зокрема, результати моніторингів предметно обговорили на профільному комітеті Херсонської обласної ради та на колегії департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. За підсумками цих зустрічей вже розробляються рішення про оновлення освітніх стратегій громад та впровадження елементів Базової моделі на місцях.

Подолання освітніх втрат – це не одноразова акція, а тривалий марафон, який потребує системності, витримки та спільної відповідальності. Моніторинг дав нам чесну діагностику, але головна робота відбувається щодня у школах, родинах і громадах.

Сьогодні надзвичайно важливо, щоб жодна дитина не залишилася наодинці зі своїми прогалинами у знаннях, а вчитель відчував реальну підтримку з боку держави, громади та батьків. Коли рішення ухвалюються на основі реальних даних, а не формальностей, ми отримуємо головний результат – повертаємо дітям упевненість у власних силах та закладаємо фундамент для якісного майбутнього нашого регіону і всієї країни.

(Матеріал наданий Південним міжрегіональним управлінням Державної служби якості освіти).