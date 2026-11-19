Заступник начальника одного з відділів державного морського порту та генеральний директор приватної компанії організували закупівлю залізничного обладнання за штучно завищеними цінами. Для цього ще до оголошення тендерів узгоджували умови закупівель і формували комерційні пропозиції, які дозволяли обґрунтувати завищену вартість продукції. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Оборудку із закупівлею залізничного обладнання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Як встановили правоохоронці, до схеми причетні заступник начальника відділу державного підприємства портової галузі Одещини та генеральний директор приватної компанії, що спеціалізується, зокрема, на постачанні промислової продукції. Завдяки дружнім зв’язкам керівник приватної компанії отримував інформацію про заплановані закупівлі держпідприємства та спільно з посадовцями порту брав участь у підготовці тендерної документації.

Упродовж 2024 року переможцем тендерних процедур без проведення аукціону стала саме компанія фігуранта. За їх результатами між державним підприємством та приватною компанією уклали три договори на постачання залізничного обладнання загальною вартістю 25 млн грн.

Ще до оголошення тендерів директор приватної компанії замовляв необхідне обладнання у підприємства-виробника. Водночас для штучного збільшення очікуваної вартості майбутніх закупівель він надсилав державному підприємству комерційні пропозиції із суттєво вищими цінами. Також підприємець залучив до схеми представників кількох компаній. Вони надсилали схожі пропозиції. У такий спосіб фігурант створював видимість обґрунтованості запропонованої ціни залізничного обладнання.

Під час аналізу господарських операцій правоохоронці виявили, що таку ж продукцію підприємство-виробник продавало іншим замовникам за цінами, нижчими у 1,5–2 рази. У результаті різниця між вартістю придбання обладнання приватною компанією та ціною його продажу державному підприємству становила 4,9 млн грн. Саме стільки привласнили учасники схеми.

Проведена експертиза підтвердила збитки державного підприємства на аналогічну суму.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, у приміщеннях державного підприємства і офісах пов’язаних компаній.

Під час слідчих дій вилучили тендерну та бухгалтерську документацію, договори постачання, комерційні пропозиції, матеріали щодо формування цін, документи про взаємовідносини між підприємствами, посадові інструкції, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Також вилучили майже 41 тис. дол. та 9 тис. євро.

На підставі зібраних доказів генеральному директору приватної компанії та заступнику начальника відділу державного підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які могли бути причетними до реалізації злочинної схеми. Їхнім діям буде надано відповідну правову оцінку.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.