За даними Єдиного державного реєстру, впродовж 10 місяців 2026 року майже 148,5 тисячі нових ФОПів в Україні відкрили жінки. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.

Це 60% від усіх нових підприємців у 2026-му. Торік за аналогічний період частка жінок склала 61%.

Найбільше нових підприємиць зареєстрували власну справу у Києві – 17 670, або майже 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина – 15 051 ФОП, Київщина – 11 620, Одещина – 11 425 та Львівщина – 11 263.

За часткою жінок серед нових підприємців лідирує Київщина: 64% нових ФОПів відкрили саме жінки. Схожа ситуація на Сумщині (63%), Чернігівщині, Рівненщині та Одещині – по 62%. Загалом у всіх регіонах України жінки відкривали ФОПи частіше за чоловіків.

Майже кожна третя нова підприємиця обирає роздрібну торгівлю: 46 256 ФОПів. Ще 10 055 припадає на оптову торгівлю, 10 008 – на освіту, 9 906 – на індивідуальні послуги та 8 053 – на заклади харчування.

Водночас не лише українки відкривають ФОП. Найбільше нових ФОПів серед них зареєстрували громадянки рф – 116, або 28% від усіх реєстрацій жінок-іноземок. Однак відкрити власну справу можуть лише ті іноземці, що мають дозвіл на проживання та роботу в Україні. Наслідують громадянки Молдови – 54, Азербайджану – 40, білорусі – 37 та Вірменії – 29. Ще 4 ФОПи відкрили жінки без громадянства.