У ніч на 17 листопада (з 18:00 16 листопада) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/Циркон/С-400 із Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської обл. рф, крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Ростовської, Орловської обл. рф; керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з Білгородської обл. рф, 306 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття/подавлення 3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 3 Бандероль/Дань-Т та 205 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів. Інформація щодо крилатих ракет та 60 ударних БпЛА уточнюється.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 44 локаціях. Атака триває, дотримуйтесь правил безпеки!