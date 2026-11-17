Проведена Президентом України Володимиром Зеленським селекторна нарада вирізнялася різноплановістю розглянутих питань.

Чому саме приділили увагу, на своєму телеграм-каналі розповів очільник української держави, передає Інше ТВ.

«Провів селектор. Зараз на Дніпровщині, Харківщині та в Запорізькій області працюють енергетики, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України та інші необхідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару по енергомережі. Станом на цей час є значні відключення електрики в цих трьох областях. Була доповідь по заживленню критичної інфраструктури та строках відновлення графіків. Дякую кожному і кожній, хто фактично без перерви працює на відновлення електропостачання.

Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення.

Окремо проговорили з урядовцями реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн. Премʼєр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії. Визначили подальші кроки. Є окремі доручення МВС України для реорганізації транспортних потоків: потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій.



Була доповідь міністра охорони здоровʼя про організацію роботи екстреної медичної допомоги за будь-яких умов в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де Росія прагне зламати транспортне сполучення: мають бути чіткі гарантії безперебійної роботи всіх служб.



За підсумками вчорашньої зустрічі з представниками аграрної сфери детально обговорили з МЗС України та міністром аграрної політики конкретні заходи підтримки експорту української агропродукції. Що саме треба зробити, ми вже визначали. Розраховую цього тижня отримати від урядовців відповідь, коли саме заходи підтримки будуть реалізовані. Часу чекати немає.



Окремо обговорили з Головнокомандувачем ЗСУ необхідність додаткових рішень для захисту обʼєктів інфраструктури, енергетики та промисловості у частині областей від російських дронів – там, де досі недостатньо сил і засобів захисту, відповідних рубежів для збиття «шахедів». Доручив підготувати це питання на Ставку», – зазначив Президент.