Міністр оборони України Євгеній Хмара зазначив, що частину Кримського моста зруйнувала виключно вітчизняна зброя.

-Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала критичних пошкоджень. Коротке плече постачання з території рф зруйноване.

Це результат завершального етапу масштабної багатотижневої операції наших Сил оборони у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі.

Перед фінальним ударом наші воїни поетапно знищували ворожі системи ППО, радари та засоби РЕБ на шляху до цілі. Для цього були задіяні українські рішення та озброєння: безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута», «Фламінго» та інші типи засобів ураження, – повідомив міністр оборони.

Євгеній Хмара підкреслив неминучість і справедливість цієї відповіді.

-Останні місяці росія цілеспрямовано била по наших мостах — у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині, вважаючи це своєю перевагою. Сьогодні ми відповіли дзеркально. Це пряма відповідь за терор проти нашої інфраструктури. І принципово важливо: удар завдано виключно українською зброєю – нашими технологіями, нашими рішеннями. Дякую виробникам зброї, Силам оборони, Службі безпеки та усім залученим до планування і реалізації цієї операції», — наголосив Хмара.

Це черговий системний крок у нашій стратегії примушування росії до справедливого миру. росія заплатить за війну і свої злочини, – підкреслили у міноборони.