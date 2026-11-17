Офіс податкових консультантів – це сучасний формат взаємодії податкової служби з платниками, спрямований на надання фахової допомоги, оперативне роз’яснення податкового законодавства та попередження можливих помилок під час виконання податкових обов’язків. Його діяльність ґрунтується на принципах відкритості, доступності, партнерства та індивідуального підходу до кожного відвідувача.

Як зазначив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило, одним із наших пріоритетів є не лише адміністрування податків, а й підтримка платників, створення умов, за яких кожен може своєчасно отримати зрозумілу відповідь на своє запитання та професійну допомогу у вирішенні податкових питань.

Результати роботи Офісу підтверджують затребуваність такого формату обслуговування. Упродовж січня – жовтня 2026 року консультанти Офісу надали 3 476 консультацій та роз’яснень з питань оподаткування, з яких 614 – у жовтні.

За кожною такою консультацією стоїть конкретна потреба людини або бізнесу: розібратися у вимогах законодавства, правильно оформити документи, обрати систему оподаткування, з’ясувати порядок сплати податків чи знайти рішення у складній ситуації. Наше завдання – допомогти платнику зорієнтуватися та отримати необхідну інформацію без зайвих труднощів, – відмітив податківець.

Які питання можна вирішити в Офісі податкових консультантів?

Офіс працює за принципом комплексного обслуговування: платник може отримати консультацію з різних напрямів податкового законодавства в одному місці.

Зокрема, фахівці надають роз’яснення щодо:

оподаткування фізичних осіб – нарахування та сплати податків на доходи, майнових податків, застосування пільг, отримання податкової знижки;

діяльності ФОП – державної реєстрації, вибору системи оподаткування, сплати єдиного податку та єдиного внеску, подання звітності, дотримання умов перебування на спрощеній системі;

оподаткування юридичних осіб – податку на прибуток, ПДВ, інших податків і зборів;

електронних сервісів ДПС – роботи з Електронним кабінетом платника, мобільним застосунком «Моя податкова», подання звітності та отримання електронних послуг;

застосування РРО/ПРРО – реєстрації касової техніки, формування фіскальних чеків, дотримання вимог законодавства;

податкового боргу – визначення заборгованості, порядку її погашення та врегулювання питань щодо боргу з єдиного внеску;

реєстрації податкових накладних – зупинення реєстрації ПН/РК та порядку подання пояснень і документів;

акцизного податку – адміністрування акцизу та обігу підакцизних товарів;

податкових спорів, перевірок та трансфертного ціноутворення.

Окремою перевагою Офісу є те, що платник отримує не просто посилання на законодавчі норми, а практичні роз’яснення з урахуванням конкретної ситуації. Консультації безоплатні, індивідуальні, фахові та конфіденційні. Такий формат дозволяє заощадити час, уникнути зайвих звернень до різних підрозділів, краще зрозуміти свої податкові обов’язки та запобігти помилкам.

Ми прагнемо, щоб платник приходив до податкової не лише тоді, коли виникла проблема, а й для того, щоб завчасно отримати необхідну інформацію, правильно організувати свою діяльність та уникнути можливих ризиків. Саме тому важливими складовими роботи Офісу є доступність консультацій, індивідуальний підхід і орієнтація на практичний результат, – наголошує Валерій Політило.

Для нас важливо не лише кількість наданих консультацій, а й те, наскільки платники задоволені якістю обслуговування, чи отримали вони відповіді на свої запитання та чи допомогла консультація вирішити конкретну проблему. Саме зворотний зв’язок, довіра та задоволеність платників є важливими орієнтирами в удосконаленні нашої роботи.

Ми послідовно розвиваємо сервісну складову діяльності податкової служби, адже партнерство з платниками, професійна підтримка та взаєморозуміння є основою ефективної взаємодії держави й бізнесу, – підсумував очільник податкової служби області.