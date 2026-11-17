США розслідують 42 справи щодо можливих зловживань у програмах підтримки України.

Ці дані наведено у щоквартальному звіті провідного генерального інспектора Operation Atlantic Resolve (Операція «Атлантична рішучість») для Конгресу США.

За звітний період (липень — вересень 2026 року) було закрито 5 розслідувань, 1 справу передано до Міністерства юстиції США (DOJ), а також проведено 2 арешти. Для порівняння: наприкінці першого кварталу 2026 року відкритих проваджень було 56, а наприкінці другого — 49.

Що перевіряли

Слідчі групи вивчають звинувачення у шахрайстві під час закупівель, можливу корупцію та розбіжності в обліку озброєння, яке підлягає посиленому моніторингу кінцевого використання (EEUM).

Американські агенти в Києві працюють у координації з українськими антикорупційними та правоохоронними органами — зокрема з НАБУ, САП та Головною інспекцією Міноборони України — на основі підписаних меморандумів про обмін інформацією.

У звіті зазначається, що попри виявлені окремі недоліки в управлінні та звітності (наприклад, щодо готовності обладнання), масштабних підтверджених випадків розкрадання американської допомоги на значні суми аудити наразі не зафіксували.

Більшість цих проваджень стосуються перевірок підрядників, постачальників та дотримання процедур обліку, а наявність відкритих справ є стандартною частиною роботи міжвідомчої робочої групи з нагляду за допомогою Україні (до якої входять інспектори Пентагону та Держдепартаменту).