Європейський Союз планує запровадити нові санкції проти Ірану через серію кібератак на холодильні системи супермаркетів у Європі. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, повідомляє Кореспондент.

За її словами, останні інциденти довели, що європейські країни “не перебувають поза зоною досяжності Тегерана”. Наразі в Євросоюзі готують додаткові обмеження.

Каллас уточнила, що нові заходи доповнять уже чинні санкції, запроваджені через ядерну програму Ірану, порушення прав людини та обмеження свободи судноплавства.

Водночас дипломатка не розкрила, проти кого саме спрямують нові санкції. Нині обмеження вже діють, зокрема, щодо Корпусу вартових Ісламської революції, який також визнаний терористичною організацією.

Один із нещодавніх інцидентів стався на початку жовтня у Франції. Тоді кібератака спричинила збої в роботі систем охолодження магазинів кількох великих продуктових мереж.