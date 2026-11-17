Ворожі атаки на Миколаївщину за минулу добу, станом на 07:30 17 листопада від ОВА.

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Унаслідок атаки було знеструмлено 76 населених пунктів Первомайського району. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновлено. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено техніку й адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Миколаїв

Учора ворог атакував місто ракетами «Бандероль» та ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударами перебували обʼєкти портової та промислової інфраструктури.

Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків: 41-річний – на місці атаки, 46-річний помер сьогодні у лікарні від отриманих поранень. Ще троє чоловіків віком 41, 43 та 44 роки дістали поранення. Двоє з них перебувають у лікарні, один – у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено виробничі цехи, складське й офісне приміщення, автомобіль, а також вікна багатоквартирних і приватних будинків.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Очаківську громади. Внаслідок чого в с. Лупареве пошкоджено цивільний автомобіль та заклад торгівлі. Постраждалих немає.