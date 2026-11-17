Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели розмови про мирний процес із помічником очільника Кремля Юрієм Ушаковим і з Україною та європейськими партнерами. За словами Кушнера, американська сторона обговорила, як сприяти прямим контактам між Європою та Росією, і почала готувати порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі. Він також написав, що будь-яку остаточну мирну угоду мають погодити як Росія, так і Україна.

Про це Кушнер написав у соцмережі X

-Сьогодні вранці ми провели розмову з Юрієм Ушаковим, щоб обговорити досягнутий прогрес і подальші кроки в мирному процесі.

Ми також провели продуктивну розмову з представниками України та нашими європейськими партнерами — зокрема, радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представниками ЄС і НАТО.

Ми обговорили, як сприяти прямому діалогу між Європою та Росією, якого фактично не було протягом останніх чотирьох років. Важливо, щоб обидві сторони могли безпосередньо почути занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи над створенням більш стабільного й безпечного майбутнього для Європи.

Крім того, ми розпочали підготовку порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі, яку плануємо провести найближчим часом.

У центрі наших обговорень було ключове питання: як покласти край цій жахливій війні та створити повоєнну систему безпеки, яка мінімізує ймовірність виникнення нових конфліктів у майбутньому?

НАТО залишатиметься важливою опорою європейської безпеки. Наша мета — спиратися на наявні в Європі інституції та угоди, зміцнюючи безпекові зобов’язання, комунікацію, прозорість і механізми деескалації, щоб забезпечити довготривалість досягнутого миру.

Коли ми зі Стівом розпочали цю роботу рік тому, ми визначили, що успішним результатом для України має стати її становлення як суверенної, безпечної та процвітаючої держави, яка вільно визначає власне майбутнє.

Завдяки тісній співпраці з Україною та нашими європейськими партнерами протягом останнього року ми досягли значного прогресу в реаленні цього бачення, спираючись на три основні напрямки:

Надійні та переконливі гарантії безпеки для захисту України від можливої ​​агресії в майбутньому. Шлях до членства в ЄС, що закріплює довгострокове майбутнє України в Європі. Комплексний план повоєнного процвітання, розроблений спільно з нашими європейськими партнерами, Світовим банком та іншими сторонами, спрямований на підтримку фінансової стабільності, відбудови, залучення інвестицій та довгострокового економічного зростання України. У сукупності ці елементи можуть надати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість, необхідні для того, щоб обговорити з Росією решту складних питань і побудувати краще майбутнє для свого народу.

Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджена на розбіжностях між сторонами, у ході серйозних переговорів, що відбуваються поза увагою громадськості, продовжують з’являтися позитивні й конструктивні ідеї. Такий обмін думками допомагає нам шукати можливі рішення та скорочувати наявні розбіжності.

Залишаються серйозні виклики, а досягнення остаточної угоди вимагатиме прийняття непростих рішень. Проте ми досягаємо прогресу — у тісній координації з Росією, Україною та Європою — на шляху до результату, який дозволить покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та закласти фундамент для тривалого миру.