Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні вночі СО України нанесли повторного удару по Кримському мосту. І якщо після вчорашніх ударів арку моста повело, то після сьогоднішньої однієї з двох арок немає (ФОТО, ВІДЕО)

На зараз уже є візуальне підтвердження того, що атака була успішною – арка автомобільної половини мосту впала разом з його частиною.

Крім того, повідомляється, що частина мосту, яка впала в море, значно ускладнить і рух морського транспорту у цій частині Азовського моря, якщо не заблокує його на якийсь час.

Пишуть також, що міст був атакований крилатою ракетою Фламінго, тож чекаємо на підтвердження.

Крім того, є відео атаки і на другу арку, тож наскільки залізнична частина мосту на зараз безпечна для використання – теж під питанням.