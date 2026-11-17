Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкти щодо формату вступної кампанії 2027 року. Один із них передбачає складання чотирьох предметів національного мультипредметного тесту, інший – трьох. У другому варіанті математика не буде обов’язковою для всіх вступників.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради.
Зараз у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти щодо вступної кампанії 2027 року.
Основний документ передбачає, що вступники складатимуть чотири предмети:
українську мову;
історію України;
математику;
один предмет на вибір.
Альтернативний законопроєкт, співавторкою якого є народна депутатка Ірина Борзова, пропонує скоротити кількість предметів до трьох. За цією моделлю обов’язковими залишаться українська мова та історія України, а третій предмет вступники зможуть обрати самостійно.
Таким чином, головна відмінність між двома ініціативами – обов’язкове складання математики.
Ірина Борзова пояснює необхідність змін складними умовами, у яких українські школярі готуються до вступу.
За її словами, через російські обстріли, повітряні тривоги та перебої з електропостачанням дітям складніше повноцінно навчатися. Тому частина батьків виступає за зменшення навантаження під час вступної кампанії.
“Я підтримую тих батьків, які вважають, що в нинішніх умовах, коли ворог не припиняє обстріли, постійно лунають повітряні тривоги, є перебої з електропостачанням, нашим дітям важко навчатися і потрібно зменшити навантаження під час вступної кампанії у 2027 році”, – зазначила депутатка.
За словами Борзової, Верховна Рада голосуватиме за відповідні законодавчі ініціативи вже на найближчих засіданнях.
Отже, остаточний формат НМТ-2027 поки не визначили. Зокрема, депутати мають вирішити, чи залишиться математика обов’язковою для всіх вступників.