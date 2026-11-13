Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з Міністром оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Сторони обговорили наступні кроки підтримки України та пріоритети на 2027 рік.

Євгеній Хмара подякував Нідерландам за нещодавній зимовий пакет підтримки. Цю допомогу Україна вже застосовує для захисту цивільних та військових.

Посилення ППО та протидія балістиці

Один із ключових напрямів розмови — посилення протиповітряної оборони, зокрема для протидії російській балістиці.

-Діємо асиметрично. Ми вже уразили 12 пускових установок на території росії. Це один із наших способів протидії балістичним ударам ворога. Також Сили оборони завдають ударів по російських підприємствах, які виробляють компоненти для російського озброєння. Як наслідок, виробничі спроможності росії за цим напрямом уже скорочуються, – сказав Євгеній Хмара.

Водночас Міністр оборони наголосив, що для України залишається критичною потреба у ракетах-перехоплювачах.

У цьому контексті міністри обговорили можливість передачі Україні ракет для систем Patriot зі складів партнерів в обмін на майбутні, вже законтрактовані поставки.

Посилення спроможностей F-16

Ще один пріоритет для захисту українського неба — подальше посилення спроможностей літаків F-16, які є важливим елементом захисту міст і людей.

Євгеній Хмара відзначив лідерство Нідерландів в авіаційній коаліції на підтримку України. Сторони також обговорили вдосконалення технічного обслуговування українських F-16.

Окремо міністри домовилися координувати зусилля для розвитку спільних підприємств та збільшення постачання якісних засобів для українських воїнів.