Прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував можливість ненарахування плати за опалення у разі його відсутності через обстріли, зазначивши, що це один із варіантів, до якого може вдатися уряд, але про це говорити поки зарано. Про це Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

87% всіх пунктів і пунктів теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює, це виключно свідома позиція, чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення – сказав Корецький.

Він зазначив, що зараз дозаповнюється система, і зрештою опаленням забезпечать усіх споживачів.

Також Корецький прокоментував можливість ненарахування плати за опалення.

Це як один з альтернативних, запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце. Якщо ми не зможемо швидко відновлювати, тому будемо вдаватися і до можливо таких заходів. Але зараз про це говорити рано – додав прем’єр.