За даними маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA за жовтень 2026 року, ринок житла в Україні демонструє різну динаміку залежно від сегмента та регіону. Упродовж місяця змінювалися ціни на купівлю й оренду нерухомості, а попит і пропозиція на первинному та вторинному ринках залишалися нерівномірними. Аналітичний звіт DIM.RIA відображає ключові тенденції ринку нерухомості України за жовтень.

Ринок новобудов: попит падає, але житло продовжують будувати

Пропозиція

У жовтні 2026 року продовжують працювати 85% відділів продажу новобудов в Україні. Найбільше відкритих відділів продажу в Закарпатській (98%), Львівській (97%) та Волинській (97%) областях. Найменше відділів продажу продовжують працювати у Харківській (29%), Запорізькій (44%) та Сумській (46%) областях. Упродовж місяця в експлуатацію ввели 14 нових будинків на 23 секції: 14 секцій — у Київській (з них 9 — у Києві), 4 секції — у Дніпропетровській, та по 1 — у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській та Чернівецькій областях.

Ціни

Протягом жовтня медіанна ціна квадратного метра у новобудовах здебільшого зростала по Україні. Найбільше здорожчання зафіксовано у Запорізькій (+10,7%), Полтавській (+6,2%), Кіровоградській (+5,2%) областях, а також у Києві (+5,8%). Помітне здешевлення квадратного метра відбулось у Чернівецькій (-8,3%) та Івано-Франківській (-5,5%) областях.

У Києві медіанна вартість квадратного метра сягнула $1 504. Серед районів столиці найдорожчим залишається Печерський, де медіанна ціна новобудов становить $2 855/м², а найдоступнішим — Деснянський, де медіанна ціна — $864/м².

Попит

Протягом жовтня попит на нове житло в Україні продовжив падати. Найбільше зниження попиту на новобудови за місяць зафіксовано в Києві (-33%). Зростав попит у Закарпатській (+15%), Дніпропетровській (+12%) та Миколаївській (+9%) областях.

Вторинний ринок: пропозиція та попит падають, ціни коливаються залежно від регіону

Пропозиція

У жовтні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла почала скорочуватись порівняно з минулим місяцем. Найпомітніше зменшення пропозиції відбулось у Києві (-63%), а також у Київській (-25%) області.

Ціни

У жовтні медіанна вартість однокімнатної квартири на Закарпатті зрівнялась з вартістю у Києві — $85 тис. Найдоступніше житло на Херсонщині: медіанна вартість однокімнатної квартири $16 тис. У більшості західних регіонів ціни на вторинну нерухомість зростали впродовж місяця. Найбільший стрибок фіксувався у Тернопільській (+6%), Закарпатській (+5%) та Львівській (+5%) областях. Помітне падіння відбулось у Черкаській (-13%), Рівненській (-8%) та Чернігівській (-7%) областях.

У столиці ціни на житлову нерухомість впали у всіх районах. Найактивніше подешевшали пропозиції двокімнатних квартир у Святошинському (-23%) та Дніпровському (-18%) районах. Найдорожчим районом залишається Печерський, з медіанною ціною однокімнатної квартири $179 тис. Найдоступнішим — Деснянський, де медіанна вартість такої квартири становить $46 тис.

Попит

У жовтні попит на купівлю вторинного житла продовжував падати практично по всіх регіонах країни. Найбільш динамічне падіння — у Тернопільській (-25%), Вінницькій (-22%), Хмельницькій (-20%) та Кіровоградській (-20%) областях. Зростання інтересу до вторинної нерухомості фіксувалось лише у Дніпропетровській (+10%) та Закарпатській (+4%) областях.

На вторинному ринку нерухомості у чотирьох регіонах пропозиція перевищує попит. Найбільший розрив зафіксовано в Київській області — тут кількість пропозицій у 2,3 раза більша за попит. У Києві цей показник становить 2,2, в Одеській області — 1,7, а в Івано-Франківській — 1,1.

Ринок оренди: на Закарпатті ціни зростають, а в Києві знижуються

Пропозиція

За даними маркетплейсу DIM.RIA, у жовтні пропозиція житла в оренду збільшувалась в одних регіонах і зменшувалась в інших, єдиної тенденції на ринку не спостерігається. Найдинамічніше кількість пропозицій зростала у Кіровоградській (+32%), Житомирській (+30%), Волинській (+25%) та Запорізькій (+24%) областях. Помітне скорочення фіксувалось у Закарпатській (-27%), Сумській (-22%), Полтавській (-21%), Київській (-20%) областях, а також у Києві (-20%).

Ціни

У жовтні медіанна ціна оренди однокімнатної квартири на Закарпатті зросла на 17% і становила 34 тис. грн/міс., а в Києві навпаки ціна впала на 21% і опустилась до 26 тис. грн/міс. Інші регіони, де за місяць оренди потрібно заплатити понад 20 тис. грн:

Івано-Франківська область — 25,3 тис. грн (+12% за місяць, +48% за рік);

Вінницька область — 22 тис. грн (за місяць ціна не змінилась, +47% за рік);

Дніпропетровська область — 22 тис. грн (за місяць ціна не змінилась, +47% за рік);

Львівська область — 21 тис. грн (+3% за місяць, +24% за рік);

Тернопільська область — 20,7 тис. грн (+15% за місяць, +81% за рік).

Найдорожча оренда однокімнатної квартири в Києві — у Печерському районі, де середня ціна становить 36,8 тис. грн на місяць. Найдоступніші пропозиції — у Деснянському районі, де оренда коштує в середньому 12 тис. грн

Попит

У жовтні попит на оренду житла продовжував падати по всіх регіонах країни. Найбільше падіння фіксувалось у Херсонській (-28%), Волинській (-27%), Миколаївській (-27%), Сумській (-23%) та Кіровоградській (-22%) областях.

Регіони, де спостерігається найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом: