Волгоградський нафтопереробний завод — одна з ключових «бензоколонок» російської армії на півдні. Звідси пальне йде на фронт і до аеродромів, з яких злітають літаки для ударів по Україні. В ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

НПЗ виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне.

На території підприємства спалахнула пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та 6 резервуарів по 2000 м куб.

Втім кожна година простою такого заводу — це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства – ракети, шахеди, вибухівку.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-екон­омічного потенціалу противника та примушення росії до припинення збройної агресії проти України.