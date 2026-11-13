Омбудсман Дмитро Лубінець на засіданні парламентської ТСК заявив, що вперше почув із медіа про пропозицію Путіна провести гуманітарну місію в Костянтинівці. Раніше місто не обговорювали як місце для такої операції. Після заяви Путіна контактів зі США чи російською стороною щодо Костянтинівки в Лубінця не було.



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Омбудсман сумнівається, що на розмінування вистачить 5 днів, про які говорила російська сторона. За його словами, у Костянтинівці складніше забезпечити режим тиші, бо там немає природної перепони, яка допомогла розмежувати сторони під час місії в Олешках. Підготовка, за його оцінкою, мала б початися з оцінки ризиків Силами оборони.