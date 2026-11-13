Міська лікарня №5 Миколаєва готується до запуску нового цифрового рентгенівського апарата. Обладнання закупило й доставило ЮНОПС за фінансової підтримки Уряду Данії.

Як повідомили у Миколаївській міськраді, цифровий рентген пришвидшує діагностику травм, пошкоджень внутрішніх органів і гострої хірургічної патології, а в окремих випадках допомагає і у виявленні онкологічних захворювань. Плівку більше не треба проявляти, фіксувати й сушити: знімок з’являється на екрані за кілька секунд. Лікарня також перестає витрачати кошти на рентгенівську плівку зі вмістом срібла.

Для лікарні з цілодобовим чергуванням це особливо важливо. За добу рентгенологи обстежують до сотні пацієнтів, і багатьом потрібно кілька знімків. Лікар-рентгенолог Віктор Шпаковський наголошує: нова техніка суттєво пришвидшує роботу, але точний діагноз, як і раніше, залежить від уважності та досвіду лікаря.

Перед прийомом перших пацієнтів апарат проходить монтаж, калібрування й ліцензування, а персонал проходить навчання.