Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 618 920 (+2 590) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 472 (+1)
Бойові броньовані машини: 25 731 (+11)
Артилерійські системи: 52 322 (+44)
РСЗВ: 2 271 (+2)
Засоби ППО: 1 756
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 136 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 083 (+1 160)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 307 (+469)
Спеціальна техніка: 4 905 (+6)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.