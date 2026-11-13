Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 618 920 (+2 590) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 472 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 731 (+11)

Артилерійські системи: 52 322 (+44)

РСЗВ: 2 271 (+2)

Засоби ППО: 1 756

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 136 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 083 (+1 160)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 174 307 (+469)

Спеціальна техніка: 4 905 (+6)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.