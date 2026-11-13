Увечері 12 листопада та в ніч проти 13 листопада 2026 року Волгоградський НПЗ зазнав чергової масованої атаки ударних безпілотників. Як зазначають спостерігачі, Україна змінила тактику і тепер застосовує “викорінюючу” обробку російських НПЗ.

За даними OSINT-аналітиків, на території промзони спалахнула сильна пожежа, а також зафіксовано ураження щонайменше двох установок первинної переробки нафти (ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6) і резервуарного парку. Ці дві установки забезпечують близько 70% потужностей первинної переробки заводу.

Через нічну атаку та пожежу на підприємстві на автозаправних станціях Волгограда почали утворюватися черги автомобілів за пальним.

Підприємство регулярно стає ціллю атак БПЛА протягом 2024–2026 років (зокрема у травні, липні та на початку жовтня 2026 року), що вже неодноразово призводило до тимчасової повної зупинки переробки сировини.

Проєктний обсяг первинної переробки становить від 14,8 до 15,7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут, нафтовий кокс, бітум та базові оливи. Підприємство є ключовим постачальником пального для південних регіонів Росії та активно задіяне у забезпеченні потреб російської армії.

Сировина надходить на завод магістральними нафтопроводами (зокрема Самара — Тихорєцьк, Жирновськ — Волгоград), а готова продукція відвантажується залізничним, автомобільним і річковим транспортом.