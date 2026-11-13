Впродовж липня-жовтня 2026 року Верховна Рада виплатила понад 3,4 мільйона гривень народному депутату Олександру Дубінському, який вже майже три роки перебуває під вартою за підозрою у державній зраді.

Як встановили «Схеми», відновлення виплат відбулося після того, як регламентний комітет парламенту розглянув лист Дубінського з проханням нарахувати йому заробітну плату, кошти на виконання депутатських повноважень та компенсації за невикористані відпустки.

У липні 2026 року голова регламентного комітету ВР Сергій Кальченко під час засідання повідомив про звернення Олександра Дубінського.

«До голови Верховної Ради, Апарату ВР надійшов лист народного депутата Дубінського. З резолюцією голови Верховної Ради це було направлено нам, з пропозицією висловити позицію комітету. В цьому листі депутат Дубінський вказує прохання виплатити заробітну плату, кошти на здійснення депутатських повноважень і компенсацію за невикористані відпустки», – повідомив Кальченко.

Під час обговорення голова комітету пояснив різницю у нарахуванні коштів. Щодо заробітної плати він зазначив, що вона нараховується винятково за відпрацьований час, а «перебування народного депутата під вартою не є тією обставиною, яка надає можливість виплачувати йому заробітну плату». Як і виплата компенсації за невикористані відпустки.

Водночас стосовно виплат на виконання депутатських повноважень, які становлять близько 200 тисяч гривень на місяць, Кальченко заявив, що вони «здійснюються за весь час, за весь період після обрання особи народним депутатом України».

Таким чином комітет підтвердив, що, на відміну від зарплати, так звані «депутатські» виплати нараховуються просто за факт володіння мандатом, незалежно від спроможності парламентаря фізично виконувати свої обов’язки через перебування під вартою, йдеться в матеріалі «Схем».

Жоден із присутніх членів комітету не заперечував проти такого трактування, рішення ухвалили одноголосно.

Відповідно до даних з офіційного державного вебпорталу використання публічних коштів України (spending.gov.ua) вже через три дні після рішення комітету Апарат Верховної Ради розпочав перерахунок. Перший платіж склав майже 200 тисяч гривень.

Надалі кожні кілька днів на рахунок Дубінського надходили транші у сотні тисяч гривень. Станом на жовтень 2026 року загальна сума виплат депутату перевищила 3 мільйони 400 тисяч гривень. Підстава зазначена у виплатах – «згідно з роз’ясненням комітету».

Водночас Дубінському також перерахували одну заробітну плату в розмірі 2,5 тисячі гривень.

«Схеми» надіслали народному депутату прохання про коментар через його адвоката і чекають на відповідь.

Олександру Дубінському повідомили про підозру у кількох кримінальних справах. У листопаді 2023 року Служба безпеки України оголосила, що народний депутат отримав підозру у державній зраді та причетності до злочинної організації. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Згодом суд взяв його під варту.

Пізніше Дубінський отримав ще одну підозру у держзраді: за повідомленнями ДБР та СБУ народний депутат «налагодив механізм та продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду навіть із СІЗО».

Дубінський також отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Крім того, українські правоохоронці підозрюють його в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Депутат повністю заперечує свою провину. Зокрема, він заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».

У новому розслідуванні «Схеми» також розповідають про те, як нардепам нараховують зарплату попри пропущені засідання Верховної Ради та як Верховна Рада «заднім числом» призупинила «фінансове покарання» для народних депутатів, які пропускали голосування. Тепер майже 200 тисяч гривень депутати щомісяця отримують незалежно від того, беруть вони участь у голосуваннях чи ні.