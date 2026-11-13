Українські військові розповіли, що під час російської ракетної атаки 24 травня застосували систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) “Ліма”. За їхніми словами, вона допомогла збити з курсу дві російські ракети “Орешник”, які летіли в напрямку Київської області. Жодна з них не досягла запланованої цілі.

Про це пише The New York Times із посиланням на українських військових та представників компанії Cascade Systems, яка розробляє “Ліму”, передають Українські новини.

Під час травневої атаки систему застосував боєць українського підрозділу “Нічна варта”. У результаті одна ракета влучила в гаражі на Київщині, за кілька миль від найближчого військового об’єкта. Інша розпалася ще в повітрі, а її уламки впали на тимчасово окупованій території.

Росія тоді також визнала, що не уразила важливих цілей. Володимир Путін пояснював вибір місць ударів бажанням перевірити результати застосування ракет.

“Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати”, — говорив він.

Як українська система РЕБ змушує російські ракети “летіти” в Перу

“Ліма” створює електромагнітні перешкоди, які вводять в оману супутникові навігаційні системи ракет і безпілотників. Замість реальних координат засоби нападу можуть отримувати хибні дані про своє місцеперебування.

Зокрема, система здатна підміняти GPS-сигнали так, що навігаційне обладнання визначає своє розташування в столиці Перу — Лімі, за тисячі кілометрів від України.

Через неправильні координати ракети та дрони можуть відхилятися від маршруту, втрачати орієнтацію або руйнуватися в повітрі.

Розробники з Cascade Systems та українські військові стверджують, що технологія виявилася ефективною навіть проти російських гіперзвукових ракет.

Саме протидію двом “Орешникам” 24 травня вони називають одним із найважливіших результатів застосування “Ліми”. Водночас незалежного підтвердження того, що саме ця система спричинила відхилення обох ракет, у наведених даних немає.

Чому через “Ліму” українські автомобілі та GPS-годинники опиняються в Південній Америці

Робота української РЕБ впливає також на цивільні навігаційні пристрої. Через підміну координат автомобілі, смартфони та спортивні годинники можуть показувати, що їхні власники перебувають у Перу.

Із таким збоєм зіткнулися журналісти The New York Times, коли їхали оглядати антени “Ліми” неподалік Києва. Навігація позашляховика раптом перенесла автомобіль до Ліми — на 12 276 кілометрів на південний захід від української столиці.

Схожа ситуація сталася з користувачкою застосунку для виклику таксі. Програма розрахувала, що дорога до її будинку в Києві триватиме 12 276 хвилин. Маршрут пролягав через Південну Америку, Атлантичний океан і значну частину Європи.

GPS-годинник Garmin одного з українських урядовців також показав незвичайний результат тренування. За даними пристрою, чоловік пробіг 6,22 кілометра в столиці Перу за 15 хвилин 38 секунд.

Ще один випадок описав військовослужбовець “Нічної варти” з позивним Хамелеон.

За його словами, новий BMW його знайомого несподівано зупинився посеред дороги та повідомив про необхідність технічного обслуговування.

“Він повідомив, що той проїхав увесь шлях із Ліми — приблизно 10 тисяч кілометрів — і за цей час жодного разу не міняв оливу”, — розповів військовий.