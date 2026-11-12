Більшість українських споживачів скептично ставляться до розпродажів на Чорну п’ятницю та не планують робити покупки цього дня. Зокрема, 64% опитаних не беруть участі в акційних розпродажах, оскільки не довіряють заявленим знижкам. Водночас 11% українців планують придбати стільки ж або навіть більше товарів, ніж торік.

Про це свідчать результати онлайн-опитування, проведеного компанією Rakuten Viber, пише All Retail.

Розподіл відповідей свідчить, що більшість українців не планують брати участь у розпродажах на Чорну п’ятницю. 64% респондентів заявили, що взагалі не купують товари цього дня, оскільки не вірять у справжність знижок. Ще 19% цьогоріч не планують нічого купувати.

Серед тих, хто все ж долучиться до розпродажів, 8% планують зберегти торішній обсяг покупок, 6% — витратити менше, ніж у 2025 році, а 3% — збільшити закупівлі.

У Rakuten Viber зазначили, що аналогічне опитування проводили в листопаді 2025 року. За рік структура відповідей практично не змінилася.

Водночас дослідження показало, на які категорії товарів українці очікують знижок. Найбільший інтерес традиційно припадає на одяг і взуття: цю категорію обрали 35% опитаних проти 39% роком раніше. Другу та третю позиції посіли техніка для дому (12%) і гаджети (10%). В обох категоріях частки залишилися на рівні 2025 року.

Інші категорії розподілилися так:

Їжа та алкоголь — 9% (5% у 2025 році);

Косметика, товари для догляду за собою та вітаміни — 9% (8% у 2025 році);

Товари для домашніх улюбленців — 8% (8% у 2025 році);

Товари для дітей — 6% (8% у 2025 році);

Товари для дому та ремонту — 6% (6% у 2025 році);

Підписки на сервіси та абонементи — 3% (2% у 2025 році);

Товари для авто — 2% (2% у 2025 році).

Попри загальний скептицизм щодо акційних пропозицій, одяг і взуття залишаються найпопулярнішою категорією покупок на Чорну п’ятницю. Водночас порівняно з минулим роком дещо зріс інтерес до продуктів харчування та алкоголю, а також косметики й товарів догляду.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, у якому взяли участь понад 17 тис. респондентів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.