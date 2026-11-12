У Дубліні в межах саміту Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава держави привітав Азербайджан із Днем Конституції та святами, які країна відзначала 8 та 9 листопада, – Днем перемоги та Днем державного прапора. Президент побажав Азербайджанському народу миру, процвітання та успіхів.

Володимир Зеленський відзначив, що відносини між Україною та Азербайджаном розвиваються. Лідери обговорили пріоритетні напрями співпраці, передусім Drone Deal. Є укладені контракти, країни працюють над масштабуванням замовлень.

Також ішлося про присутність азербайджанського бізнесу в Україні. Президент наголосив: наша країна цінує те, що азербайджанські компанії залишаються і працюють, часто попри підступні російські удари.

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв детально обговорили ситуацію в Україні та виклики в енергетиці й транспортній системі через безперервні атаки Росії. Глава держави подякував за вже надану Україні допомогу.

«Будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою. Доручили командам попрацювати над цим», – зазначив Президент.