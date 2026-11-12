Українців попереджають про нову схему телефонного шахрайства. Зловмисники тепер представляються працівниками банку та просять негайно оновити або активувати банківську картку. Так вони намагаються отримати особисті дані клієнтів і доступ до грошей. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку, передає УНН.

Телефонують та кажуть, що потрібно терміново оновити дані банківської картки? Обережно! Це можуть бути шахраї! Щоб отримати доступ до ваших коштів, шахраї телефонують, представляються працівниками банку та повідомляють про нібито необхідність терміново “оновити активацію” банківської картки. Щоб змусити діяти швидко, можуть наголошувати, що картку заблокують або доступ до коштів буде обмежено. У розмові просять повідомити конфіденційні дані та диктують, які операції потрібно виконати в банківському застосунку – йдеться у дописі.

Щоб не потрапити в пастку, у Держспецзв’язку закликають:

не повідомляти реквізитів платіжної картки, PIN-коду, паролів та кодів із SMS;

не виконувати операцій у банківському застосунку за вказівкою сторонніх осіб;

не поспішати, навіть якщо співрозмовник переконує, що діяти потрібно “негайно”;

завершити розмову та зателефонувати до банку за номером, зазначеним на звороті платіжної картки або на офіційному сайті банку.



У випадку, якщо ви вже стали жертвою шахрайства – повідомте кіберполіцію.