Сьогодні, 11 листопада, Польща відзначає одне з найголовніших державних свят – Національний день незалежності. Поруч з традиційними заходами на знак вшанування історичної дати, як-от покладання квітів до пам’ятника Юзефу Пілсудському, в польській столиці щороку влаштовують Марш незалежності. Цьогоріч його головний лозунг промовистий: “Поляк – хазяїн у Польщі”.

Про це – у репортажі “Телеграфу“.

“У Польщі господарем має бути поляк, а не українець чи індус… Ми не можемо допустити, щоб інші нації домінували над нашою культурою та суспільством. Саме ми маємо бути тут господарями, адже це наш дім. Усі інші, хто приїжджає, – гості. І хоча ми є гостинним народом, наше терпіння також має певні межі, адже часто наші гості не вміють поводитися належним чином”, – стверджував у розмові з журналістами керівник служби охорони Маршу Матеуш Марзох.

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Хода проходить у дні трауру за жертвами трагічного теракту в Кракові, де стрілок забрав життя шести осіб. Чутки про можливе скасування події не справдилися, в уряді натомість закликали учасників до стриманості й суворого дотримання порядку.

Організатори заявляють, що Марш – найбільший у Європі патріотичний захід. А також – об’єднання “патріотично-консервативного середовища”. Очікується участь близько півмільйона учасників – серед них тисячі тих, хто з’їхався автобусами до Варшави з інших міст країни.

Автобус, яким до місця проведення діставалася я, швидко заполонили варшавяни з біло-червоними прапорами у руках або у віночках і шарфах національних кольорів. Розмова, яка об’єднує пасажирів – про “поганого прем’єра” Дональда Туска, котрий “влаштував безлад”, зокрема, з Конституційним трибуналом. Пробираючись натовпом, кілька разів чую, як учасники скандують: “Jebać Tuska” себто “На*уй Туска”.

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

“Він служить кому завгодно – німцям, французам, або кому там ще – але не полякам”, – зазначає у розмові 40-річний Францішек.

У заході бере участь президент Польщі Кароль Навроцький, обраний за підтримки головної консервативної сили країни – партії “Право і справедливість” (PiS). Участь у ході підтвердив і сам лідер PiS Ярослав Качинський. Також – ультраправий депутат Європейського парламенту Гжегож Браун, відомий скандальними антисемітистськими витівками, а також нетерпимістю до всього українського.

Доєднався до Маршу і Славомір Менцен – лідер партії “Нова надія” (Nowa Nadzieja), яка входить до ультраправої коаліції “Конфедерація свободи і незалежності”. Менцен вже опублікував фотографію з колони, де йде поруч з банером із гаслом “Перезавантаження” та перекресленими зображеннями Туска і Качинського. “Конфедерація” позиціонує себе як альтернатива двом найбільшим політичним силам, що домінують у польській політиці вже два десятиліття.

Сам прем’єр Туск (який є лідером центристської партії “Громадянська платформа”) перебуває в Щецині – де брав участь у церемонії хрещення нового польського порому Bursztyn Unity.

Як зазначено на офіційному сайті події, учасники захищають не лише польську ідентичність, а й християнські цінності, керуючись гаслом “Бог, Честь, Вітчизна”. Цей лозунг також один із найбільш популярних у натовпі. По маршруту – багато точок продажу польських прапорів із символікою Армії Крайової – польського підпілля, яке чинило опір нацистській окупації за часів Другої світової війни.

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Для українців цей символ має складний історичний контекст. Армія Крайова не визнавала права українців на незалежну державу в межах західноукраїнських земель, оскільки Польща претендувала на ці території в довоєнних кордонах. Підрозділи АК брали участь у збройному протистоянні з українським підпіллям, а також у нападах на українське цивільне населення. Так, не нам вказувати полякам, кого вшановувати у власній історії. Утім, це ще одне нагадування, що історична пам’ять не може бути односторонньою.

Хода стартувала з кругового перехрестя, названого на честь Романа Дмовського – одного з архітекторів відновлення польської незалежності та ключового ідеолога польського націоналізму. Він послідовно виступав за створення мононаціональної польської держави, депортацію євреїв і насильницьке ополячення німців і українців.

Зокрема, Дмовський був прихильником польської експансії на схід і виступав проти створення незалежної української держави. Він розглядав українські землі, зокрема Східну Галичину, як територію, що мала увійти до складу Польщі, а українців – як населення, яке за певних умов можна було асимілювати. Політичний діяч сприймав українців як “неісторичну націю”, що не змогла створити власної держави через брак політичної енергії, і що доля українців – перебувати у орбіті сильніших держав.

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

“Мене переповнює радість і гордість – адже немає країни, кращої за Польщу”, – стверджує 30-річна Моніка. Звісно, серед учасників ходи немало тих, хто прийшов висловити свої патріотичні переконання й відчути єдність із співвітчизниками.

Однак очевидно, що серед присутніх і багато представників правих і націоналістичних сил, чия позиція нерідко є антиєвропейською та антиукраїнською. “Польща – для поляків”, – скандує група молодиків, яка прямує центром міста.

Чимало українців у Варшаві цього дня віддали перевагу затишку власних домівок. Навіщо шукати пригод у вируючому епіцентрі подій та опинятися в заведеному натовпі, коли офіційний вихідний пропонує значно кращу альтернативу.

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Фото Ольга Кирилова, “Телеграф”

Найочевидніший висновок полягає в тому, що Марш незалежності став ще одним відображенням дедалі глибшої поляризації польського суспільства та політичного істеблішменту.

Святкування Дня незалежності відбувається на тлі чергового витка протистояння між “Громадянською платформою”, “Правом і справедливістю” та іншими. Черговим свідченням глибини конфлікту стали згадані раніше події навколо Конституційного трибуналу, коли справа дійшла навіть до обвинувачень у державному перевороті.

Тоді було усунено голову трибуналу Богдана Свєнчковського, пов’язаного з PiS – рішення ухвалила найстарша за стажем суддя Анна Корвін-Пьотровська, звинувативши керівництво суду у блокуванні роботи та порушенні закону. До цього парламент Польщі обрав шістьох нових суддів, однак президент Навроцький відмовився прийняти присягу у трьох із них. Свенчковський, зі свого боку, не допустив обраних парламентською більшістю суддів до виконання обов’язків.

В останні дні жовтня під будівлею сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Навроцький, який перервав візит до Сенегалу та достроково повернувся до столиці, звинуватив уряд у силовому захопленні державного органу та порушенні конституційного порядку. Натомість в Туска наполягали на тому, що ці дії були спрямовані на відновлення незалежності судової системи після років політичного впливу на судові інституції за часів правління “Права і справедливості”.

Подібні зіткнення та глибокий інституційний параліч чітко ілюструють ширшу проблему, про яку дедалі частіше говорять за межами держави.

“Польща має одну з найпотужніших економік Європи, входить до числа країн НАТО з найвищими витратами на оборону та, мабуть, краще за багатьох усвідомлює загрозу, яку Росія становить для європейського континенту. Проте на світовій арені країна не має того впливу, на який могла б розраховувати з огляду на свою вагу.

Причина – розколота політична система, яка роками паралізує обидва політичні табори та ускладнює відносини Варшави як з президентом США Дональдом Трампом, так і з деякими провідними європейськими державами”, – йдеться у нещодавньому матеріалі The Wall Street Journal.

Як наголошують автори, польське політичне протистояння триває десятиліттями, попри те, що обидва табори мають спільного ворога – Росію.

“Багато поляків дедалі більше розчаровуються в політичній атмосфері, яка руйнує суспільну довіру та послаблює країну. У державі, глибоко зануреній у власну, подекуди трагічну історію, дехто проводить паралелі з внутрішніми розколами кінця XVIII століття, які дозволили більшим європейським державам розділити Польщу між собою”, – підкреслюється в статті.

Марш незалежності ще раз продемонстрував, наскільки різними можуть бути уявлення про патріотизм і майбутнє Польщі. Для одних це передусім можливість вшанувати історію своєї держави, її незалежність і національні традиції. Для інших – нагода заявити про неприйняття політичного курсу уряду чи присутності іноземців у країні.

Утім, поки вулицями столиці лунають різкі гасла, а політики намагаються використати енергію натовпу у власних інтересах, звичайні громадяни прагнуть лише передбачуваності та стабільності.