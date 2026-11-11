Президент України прибув до Ірландії.

Про свої плани Володимир Зеленський поінформував у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Разом із командою розпочинаємо візит до Ірландії. Вже прибули до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти.

Сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну», – зазначив український Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський зустрінеться з американцями в Дубліні після їх візиту до Москви