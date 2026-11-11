Про це президент Зеленський повідомив після доповіді української делегації.

-Наша команда доповіла за підсумками зустрічей в Абу-Дабі з Американською та російською сторонами, а також за результатами координації з присутніми в Еміратах Європейськими партнерами. Перше: важлива гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну. Друге: сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, і потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України. Третє: обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців.

Далі Американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром. Вважаємо, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії. Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую Американській стороні за організацію зустрічей та посередництво. Дякую Еміратам за майданчик для розмови. І дякую Метте та всім нашим Європейським друзям за принципову й сильну позицію заради миру. Слава Україні!