Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає удосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України. “За” проголосували 268 народних депутатів, повідомляє УНН.

Відповідно до пояснювальної записки, метою закону № 15555 є приведення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, у відповідність до положень Директиви 2013/36/ЄС, що є необхідною умовою для забезпечення еквівалентності банківського регулювання в Україні вимогам законодавства ЄС, виконання умов в межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, а також Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Даний проект закону пропонує внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України, якими встановити правила для судів України (окрім кримінального та адміністративного судочинства) для доступу до інформації, що становить банківську таємницю, яка буде отримуватися Національним банком від європейських регуляторів.

Також пропонується встановити умову розкриття Національним банком інформації, що становить банківську таємницю, отриману ним від органу банківського нагляду іншої держави, поряд зі згодою такого органу також для цілей, вказаних у такій згоді.