В Абу-Дабі завершилися дводенні переговори між Україною, Росією та США щодо шляхів припинення війни.

Під час фінальних ремарок сторони оголосили, що вони домовилися про великий обмін полоненими, деталі якого обіцяють оголосити пізніше, пише ВВС.

Спецпосланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф після завершення програми в ОАЕ анонсували, що у четвер вирушать до Москви на переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Зустріч у тристоронньому форматі в Абу-Дабі – перша подібна за дев’ять місяців. Попередній раунд відбувся в Женеві ще в лютому 2026 року.

Українську делегацію очолював Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та заступник начальника розвідки Вадим Скібіцький.

Російська делегація була чисельнішою, ніж на попередніх переговорах у лютому. Її традиційно очолив помічник Путіна Володимир Мединський. До складу також увійшли заступники керівника МЗС Сергій Рябков і Михайло Галузін, представники ФСБ Олексій Комков і Дмитро Мінаєв та Генштабу Олександр Зорін.

Серед ключових тем були гарантії безпеки, механізми припинення боїв, післявоєнна оборонна архітектура та відбудова, територіальні питання, а також гуманітарні, зокрема обмін полоненими.

У другий день переговорів спочатку пройшла зустріч в тристоронньому форматі. Після цього українські переговорники зустрілися ще окремо з європейськими партнерами.

За підсумками контактів Росія та Україна повідомили, що у їхніх позиціях лишаються суттєві розбіжності, проте потенціал для переговорного процесу є.

“Найскладніші переговори”

Давид Арахамія заявив, що цей раунд переговорів був найскладнішим.

“Беру участь у цьому процесі з 2022 року, можу сміливо сказати, що цей раунд переговорів був одним із найважчих. І я вважаю, що росіяни прийшли з дуже жорсткими директивами, тому було вкрай складно пом’якшити дискусію”, – сказав Арахамія.

За його словами, те, що американська сторона зробила акцент на “післявоєнній картині” для Україні і Росії, дозволило відкрити діалог і зробити роботу продуктивною.

Підпис до фото,Українська делегація на переговорах із Росією за посередництва США в Абу-Дабі: Давид Арахамія (праворуч), Рустем Умєров (у центрі) та Кирило Буданов (ліворуч)

Він наголосив, що результатом зустрічей стала домовленість про обмін.

Точну кількість полонених, яку планують обміняти, оголосять згодом, але це буде “одним із найбільших, а можливо, і взагалі найбільшим” обміном, заявив Арахамія.

За словами Арахамії, друге важливе досягнення переговорів в Абу-Дабі – це домовленості про участь Європи.

“Європейці мають сидіти за столом (переговорів. – Ред.), якщо ми говоримо про безпеку в Європі після війни”, – сказав Арахамія.

Він додав, що після повернення американських представників з Москви українська сторона зможе обговорити з ними можливу дату наступної зустрічі.

Арахамія наголосив, що ця зустріч має відбутися якнайшвидше, тому що зараз є “гарний імпульс знайти рішення до Нового року”.

Нове вікно можливостей?

Зять Дональда Трампа і представник делегації США Джаред Кушнер оголосив, що у четвер американські переговорники прибудуть у Москву на зустріч з президентом Путіним.

За його словами, мета цієї зустрічі – просунутися в деяких питаннях, які делегації обговорювали в Абу-Дабі.

“Ми бачимо відкриття деяких можливостей”, – заявив він.

Після цього Віткофф і Кушнер вирушать у Дублін, де зустрінуться з президентом Зеленським.

“Ми спробуємо дослідити деякі ідеї, які зʼявилися тут сьогодні”, – додав він.

Кушнер визнав, що наразі між сторонами немає довіри. Він зазначив, що мирні угоди – складний процес, однак усі необхідні складові для домовленості є. Зараз сторони намагаються знайти спосіб об’єднати їх у єдине ціле.

Що заявили росіяни

“Принципово домовилися про новий масштабний обмін полоненими. Конкретні параметри оголосять найближчим часом”, – заявив голова російської делегації Володимир Мединський.

Обмін може відбутися протягом найближчих двох-трьох тижнів. Про це заявив перший заступник начальника Інформаційного управління Генштабу РФ Олександр Зорін, який брав участь у переговорах в Абу-Дабі. Сторони можуть обмінятися понад тисячею полонених.

За словами Мединського, на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі переговорники “обмінялися позиціями”, “у чомусь знайшли порозуміння, у чомусь – ні”.

“Розмову буде продовжено”, – сказав Мединський. За його словами, центральною темою переговорів було питання європейської системи безпеки.

Посланці президента США Дональда Трампа – “щирі, ефективні люди”, які “націлені на результат”, заявив також Мединський, відповідаючи на запитання про роль Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Деталі переговорного процесу “ніколи не обговорюються”, заявив голова російської делегації, завершуючи коротку пресконференцію.

На питання журналістів, чи обговорювали території, Мединський відповів так: “Кожен клаптик нашої землі буде повернутий Росії. Та чи інакше”.

Підпис до фото,Помічник Путіна Володимир Мединський (ліворуч), начальник російської військової розвідки Ігор Костюков (у центрі) та представник Генштабу РФ Олександр Зорін

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що заяви європейських лідерів не свідчать про їхнє бажання зробити внесок до миру в Україні, цитує його російська агенція ТАСС.

За його словами, Росія не має чіткого бачення щодо відновлення контактів із Європою, але на певному етапі це питання, безумовно, постане.

Пєсков також заявив, що контакти зі США триватимуть, а питання врегулювання війни так чи інакше присутнє в порядку денному переговорів Росії та США на найвищому рівні.

За його словами, Володимир Путін отримає повну доповідь про переговори в Абу-Дабі й потім вирішить, чи є сенс зустрічатися з представниками його делагації для обговорення підсумків і наступних кроків.

Про що говорили напередодні

Здається, єдине, про що сторонам таки вдалося домовитися в перший день – це якраз новий великий обмін військовополоненими.

Володимир Зеленський назвав звільнення полонених одним із пріоритетів переговорів.

Також, за словами президента України делегації “детально говорили про зміст гарантій безпеки”.

Українська сторона наполягає, що спочатку має бути припинена війна, і лише після цього можна переходити до формування нової архітектури безпеки в Європі. Київ також хоче отримати реальні механізми, які унеможливлять повторну російську агресію.

Підпис до фото,Стів Віткофф (праворуч) і Джаред Кушнер (ліворуч) з міністром закордонних справ ОАЕ

Ще однією ключовою темою було територіальне питання.

За інформацією американських посадовців, у приватних розмовах і Москва, і Київ демонстрували певну гнучкість щодо можливих територіальних поступок.

Однак конкретних домовленостей із цього питання не було оголошено. Росія й надалі публічно наполягає на своїх вимогах щодо чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, а також Криму.

Американські переговорники вважають, що Зеленський і Путін можуть піти на компроміс щодо територій, поступившись частиною своїх позицій, повідомляв напередодні зустрічі американський чиновник на умовах анонімності.

Також сторони говорили про необхідність деескалаційних кроків, а також про те, якою може бути система безпеки після завершення війни.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав переговори “дуже продуктивними”, але наголосив, що попереду ще багато роботи. Він також висловив сподівання на безпосередню участь Європи в подальших переговорах.

Зміна областей України?

Видання The Economist 9 листопада повідомило, що американські переговорники нібито розглядали варіант зміни адміністративних меж Донецької та Луганської областей.

Це могло б дозволити Росії заявити про повний контроль над Донбасом без окупації українських міст у регіоні, які залишаються під контролем Києва.

Цю інформацію офіційно не підтверджували. Подробиці можливої пропозиції залишаються невідомими, як і сам факт – чи обговорювали її в Абу-Дабі.

Коментуючи територіальне питання після першого дня переговорів, Зеленський заявив, що російська делегація стверджувала, нібито Росія вже окупувала половину районів Донбасу, які досі під контролем ЗСУ.

Підпис до фото,Краматорськ

Українська сторона заперечила це, надавши американцям фото- та відеодокази. Президент назвав позитивним те, що США погодилися з українською оцінкою ситуації на фронті.

“Путін живе в іншій реальності. Звісно, він розповідатиме американцям, що йому потрібно один-два місяці, щоб повністю окупувати схід України. Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда”, – сказав Зеленський.

Він знову наголосив на необхідності прямих переговорів на рівні лідерів, де можна було б обговорювати складні територіальні питання, зокрема майбутнє Херсонської області.