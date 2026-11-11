Суд змінив запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, розширивши територію, куди той може відлучатися без окремого дозволу прокурора, детектива та судді. Тепер Єрмак може їздити без відповідних дозволів по усій Україні.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

10 листопада 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом.



Своїм рішенням суд змінив раніше покладений на нього процесуальний обов’язок не відлучатися без дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.



Під час розгляду клопотання захисники підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України.



Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.

У вересні Вищий антикорупційний суд дозволив йому зняти електронний браслет через «загрозу для життя та здоров’я».