Лист опублікував адвокат генерала. “На прохання клієнта – генерал-майора Служби безпеки України Сергія ДУКИ, публікую «без купюр» його відкрите звернення. Коментувати не буду”, – написав він.

Відкритий лист генерала СБУ Сергія Дуки із СІЗО

Мене можна ізолювати від служби. Але не можна змусити зректися того, заради чого я служив Україні. Пишу це не для того, щоб викликати співчуття. Я український офіцер, генерал. І залишуся ним назавжди.

26 років свого життя я присвятив службі Україні, останні п’ять – боротьбі з російським агресором. За цей час були десятки операцій, про які я не маю права розповідати. Були ризики, втрати, складні рішення та результати, про які українці, можливо, дізнаються лише після війни. А можливо, не дізнаються ніколи.

Ми ті, хто служить країні мовчки. Без генерації красивих відео в стилі «Матриці».

Наша робота не призначена для збирання лайків у соцмережах. Але завдяки нам українці бачать успішні операції проти ворога.

Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні знаходжуся в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами.

Спецслужби всього світу залучають осіб із різних середовищ для виконання спеціальних завдань. Ми не ділимо людей на поганих і хороших, ми визначаємо тих, хто досягає мети служби.

Мова не про виправдання злочинів, а про необхідну складову оперативної роботи. Контакт із джерелом інформації сам по собі не робить нікого учасником злочинної організації, а саме це мені закидають.

Я не можу публічно розкривати агентуру, методи роботи та засекречені операції.

Але мовчання людини, яка зберігає державну таємницю, не може бути доказом її вини. Ігнорування цих принципів призводить до підміни оперативної роботи кримінальними звинуваченнями. Моє генеральське звання — це результат служби та виконаних завдань. Значна частина цих результатів залишається засекреченою.

Минулого року СБУ проводила обшуки та розслідувала кримінальні провадження, у яких фігурували представники НАБУ і САП, зокрема їхнє керівництво. Сьогодні я сам став фігурантом розслідування НАБУ.

Клопотання про обрання мені запобіжного заходу готував детектив НАБУ Роман Нєдов, той самий, у якого минулого року я проводив обшуки. Це очевидний конфлікт інтересів. Мені прямо сказали, що я сидітиму «не менше, ніж сидів Магамедрасулов», їхній детектив, затриманий минулого року.

Засліплені жагою помсти, вони готові зруйнувати те, що Україна вибудовувала роками: систему національної безпеки, агентурні мережі, унікальні оперативні напрацювання. І фактично подарувати ворогу нівелювання результатів багаторічної роботи українських спецслужб.

Я присягав народові України. Не НАБУ, не САП і не будь-яким групам впливу.

Мене не зробила зручним війна. Мене не змусила мовчати ФСБ. Мене не залякав путін. Не вдасться зробити це й тим випадковим людям, які сьогодні під гаслами боротьби з корупцією використовують надані державою повноваження для зведення особистих рахунків, працюють на користь ворога, хитаючи країну зсередини, підміняючи реальні докази зрежисованими екшн-фільмами.

Я вважаю неприпустимою підміну доказів емоційним відеорядом. Повний контекст записів, їхнє походження, автентичність і можливе використання технологій штучного інтелекту мають бути предметом належної перевірки.

Окремі редакції приділяють заявам НАБУ і САП значно більше уваги, ніж аргументам захисту та документам, які ставлять під сумнів версію слідства. Це створює однобічну інформаційну картину.

Я не прошу журналістів ставати на мій бік. Пропоную організувати відкриту публічну дискусію, де навпроти мене сядуть директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко і спробують витримати відверту розмову по фактах.

Парламенту варто заслухати, що відбувається між правоохоронними органами. Зокрема, предметом парламентського контролю мають стати підстави закриття кримінальних проваджень, у матеріалах яких є Семен Кривонос, Олександр Клименко та їхні підлеглі, а також відкриття кримінальних проваджень і миттєве звільнення з посад осіб, які розслідували їхні злочини.

Я також готовий дати свідчення та відповісти на запитання народних депутатів у встановленому законом порядку.

Спроби поділити Службу безпеки України на окремі «крила», групи та табори – це справа ворогів нашої країни. Штучне протиставлення цих підрозділів послаблює службу, її досягнення та відчайдушну боротьбу з ворогом. Нас можна критикувати. Наші дії можна перевіряти. Але не можна руйнувати боєздатність спецслужби фільмами з мультяшною озвучкою.

Поки я в камері, а мої побратими продовжують бойові операції – ворог не припинив диверсії. ФСБ не припинила свої операції. Війна не стала на паузу через конфлікти всередині країни.

Я дякую побратимам за підтримку. Дякую кожному, хто долучився до збору коштів на абсурдну заставу. Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь.

І останнє. Я не знаю, скільки часу проведу за цими стінами. Але не збираюся торгуватися зі своєю совістю, зрікатися побратимів, розкривати державні таємниці заради власного захисту чи визнавати те, чого не вчиняв.

Честь маю.

Сергій Дука, генерал Служби безпеки України!