Станом на 10 листопада 2026 року жоден із трьох перших танкерів, які везли близько 140 тисяч тонн дизеля, не досяг пункту призначення через опір бізнесу та політичний тиск у США.

Agioi Fanendes – останній із трьох танкерів, він мав прибути до Нью-Йорка 7 листопада, але застряг за 740 км від американського узбережжя. За даними систем відстеження суден Bloomberg та LSEG, він розвернувся і наразі рухається зигзагами у зворотному напрямку в Атлантиці зі статусом «очікує розпоряджень».

Перед тим танкер Talisman змінив початковий маршрут, пішов до Середземного моря і став на якір біля порту Александрія (Єгипет).

Першими з російським дизелем вийшов танкер Leruo – він перенаправив свій курс у бік Південної Америки (Бразилія), після чого вимкнув передачу навігаційних координат.

Чому російський дизель так і не потрапив до США

Попри намагання адміністрації Трампа приватно заохотити бізнес купувати російський дизель для зниження внутрішніх цін на пальне, заборона на імпорт нафтопродуктів із РФ від 2022 року створює величезні кримінальні та цивільні ризики для імпортерів.

Крім того, мало місце і блокування на місцевому рівні. Так, губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл офіційно попередила операторів місцевих портів і терміналів, що будь-яке судно з російським пальним буде заблоковане, а на компанії накладуть суворі юридичні стягнення.

Треба також зазначити, що представники Демократичної партії в Конгресі США вже ініціювали розслідування цієї «дизельної угоди» і зобов’язали банки та портові адміністрації зберегти всю документацію щодо цих операцій.

Таким чином через колосальні юридичні та репутаційні ризики американські компанії просто масово відмовилися купувати або приймати цей вантаж, що змусило грецьких операторів суден екстрено змінювати маршрути в океані.