Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на заміщення посади директора державної установи “Національний антарктичний науковий центр” (НАНЦ), пише Iнтерфакс.

“У конкурсі можуть брати участь громадяни, які засвідчують рівень володіння державною мовою відповідно до частини 3 статті 10 закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років”, – йдеться в повідомленні мінстерства.

Також серед вимоги до претендентів досвід роботи у сфері управління установами, організаціями, закладами освіти на позиціях керівника, заступника керівника або керівника проєкту не менше трьох років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення (до 8 січня 2027 року включно).

Зазначається, що вибори директора НАНЦ відбудуться 7 квітня 2027 року.

Офіційною датою створення Національного антарктичного наукового центру (на той час – Центру антарктичних досліджень) є 9 червня 1993 року. Першим директором установи став член-кореспондент Національної академії наук України Петро Гожик. За рік до цього, 3 липня 1992 року, президент України Леонід Кравчук видав указ про участь України в дослідженнях Антарктики, а 17 вересня 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову про приєднання нашої держави до Договору про Антарктику 1959 року.

Наразі директором НАНЦ з 8 липня 2019 року є Євген Дикий. До цього він певний час був виконувачем обов’язків керівника.