За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито групу осіб, яка, за даними слідства, налагодила систематичне контрабандне ввезення в Україну діамантів, дорогоцінного каміння та ексклюзивних ювелірних виробів з-за кордону.

За даними слідства, група осіб упродовж 2022-2026 років здійснювала незаконну діяльність, до якої був залучений чинний працівник Закарпатської митниці. Він разом із дружиною забезпечував переміщення коштовностей через державний кордон із приховуванням від митного контролю. У такий спосіб дороговартісні товари ввозили без сплати митних та інших обов’язкових платежів.

Надалі діаманти, інше дорогоцінне каміння та ексклюзивні ювелірні вироби, зокрема прикраси з рідкісними природними діамантами, реалізовували під власним брендом через ювелірний бутик у Києві, що належить організаторам схеми.

Під час обшуків автомобіля, ювелірної майстерні та бутика правоохоронці вилучили дорогоцінне каміння та ювелірні вироби орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів США.

У результаті проведених заходів припинено діяльність каналу контрабандного переміщення коштовностей через пункти пропуску Закарпатської митниці.

Досудове розслідування триває. Після проведення необхідних експертиз буде встановлено остаточний розмір збитків, завданих державі, та вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Досудове розслідування здійснюють за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 201-3 (контрабанда товарів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.