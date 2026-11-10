Литва посилює контроль за транзитом зерна з Росії та Білорусі через свій порт Клайпеди. З наступного тижня партії пшениці, ячменю, соняшникового насіння та кукурудзи не проходитимуть митне оформлення, доки не будуть готові результати перевірки їхнього походження.

Про це повідомив Reuters представник Міністерства сільського господарства Литви, пише ЛБ.

Такі заходи мають допомогти виявляти зерно, яке Росія могла вивезти з тимчасово окупованих українських територій. Литовська сторона почала перевіряти вантажі з Росії та Білорусі ще у вересні, оскільки підозрювала, що частина продукції має українське походження.

Лабораторні дослідження можуть тривати два місяці або довше, бо в країні немає лабораторії, здатної провести необхідні аналізи, тому зразки доводиться відправляти за кордон.

Якщо з’ясується, що заявлене походження зерна неправдиве, вантаж зобов’яжуть повернути або знищити. Усі витрати на зберігання, перевірку, повернення чи знищення продукції оплачуватимуть експортери.