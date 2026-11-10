Водії та пасажири мають пристібатися ременями безпеки під час кожної поїздки. За порушення цього правила передбачений штраф. Також є окремі правила перевезення дітей та тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства внутрішніх справ України.

Ремені безпеки допомагають утримати людину на місці під час зіткнення, зменшують ризик удару об елементи салону та викидання з автомобіля.

За пунктом 2.3 “в” Правил дорожнього руху водій зобов’язаний користуватися ременем безпеки та не перевозити непристебнутих пасажирів. Пасажири також повинні пристібатися, якщо транспортний засіб обладнаний ременями. Це передбачено пунктом 5.2 “б” ПДР.

За порушення правил користування ременями безпеки частина п’ята статті 121 КУпАП передбачає штраф у розмірі 510 гривень.

У МВС наголошують, що пристібатися потрібно навіть під час коротких поїздок і на невеликій швидкості. Ремінь необхідний не лише водієві та пасажиру спереду, а й тим, хто сидить позаду.

Також не можна розраховувати, що подушки безпеки замінять ремені. Вони доповнюють їхню дію: ремінь утримує людину в положенні, у якому подушка може забезпечити належний захист.

Правильно пристебнутий ремінь має проходити нижньою частиною по тазових кістках, а діагональною – через середину плеча та грудну клітку. Стрічка повинна прилягати до тіла без перекручень. Проводити її під рукою або за спиною не можна.

Для перевезення дітей зростом менше ніж 150 см у звичайному легковому автомобілі необхідно використовувати дитячі утримуючі системи. Вимога передбачена пунктом 21.11 “б” ПДР.

Крісло має відповідати зросту й масі дитини та бути встановленим відповідно до інструкції виробника. Перед поїздкою потрібно перевірити надійність кріплення, а також переконатися, що внутрішні ремені не перекручені й щільно прилягають до тіла.

У МВС радять не пристібати дитину поверх об’ємної зимової куртки: товстий одяг може завадити правильному приляганню ременів. Краще зняти куртку, пристебнути дитину, а потім накрити її пледом.

Також не варто передчасно пересаджувати дитину обличчям уперед. Перевозити її проти напрямку руху потрібно до досягнення граничного зросту або маси, визначених виробником для такого положення крісла.

Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. Виняток передбачений для дітей віком до трьох років: їх можна перевозити в кріслі проти напрямку руху на передньому сидінні, якщо фронтальну подушку безпеки цього місця відключено.

Домашні улюбленці не повинні вільно пересуватися салоном або сидіти на колінах у водія. Тварина може відволікти від дороги, закрити огляд або завадити користуватися педалями.

Для котів і невеликих тварин варто використовувати міцну переноску, надійно закріплену в салоні. Для собак можна обрати автомобільну шлею із системою фіксації або транспортний бокс відповідного розміру.

Птахів та інших невеликих улюбленців також потрібно перевозити в клітках або переносках із належною вентиляцією та надійними дверцятами. Вони не повинні ковзати чи перекидатися під час руху.

Вимоги до перевезення тварин автомобільним транспортом визначають, зокрема, Правила транспортування тварин, затверджені постановою Кабміну №1402. Пункт 44 передбачає використання спеціальних засобів для перевезення дрібних домашніх тварин, малих собак і котів вагою до 10 кілограмів.

Водіям варто бути особливо уважними на ділянках поблизу лісів. Про можливу появу диких тварин попереджає дорожній знак 1.36 “Дикі тварини”. Однак його відсутність не гарантує, що тварина не вибіжить на проїзну частину.

Побачивши тварину, потрібно бути готовим до появи інших і завчасно зменшити швидкість. Не варто різко маневрувати, якщо це може призвести до виїзду на зустрічну смугу або втрати керування.

За пунктом 12.3 ПДР, якщо виникла небезпека, яку водій об’єктивно спроможний виявити, він повинен негайно зменшити швидкість аж до зупинки або безпечно об’їхати перешкоду.

У разі ДТП водій має зупинитися, увімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки та повідомити поліцію за номером 102. Якщо є травмовані люди, необхідно викликати медиків. Пораненої дикої тварини не слід торкатися або намагатися самостійно перевозити її.