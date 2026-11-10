В Україні запровадять новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті – їх переводять у грошову форму замість безплатного проїзду за посвідченням. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт (№5651-2), повідомили у парламенті 10 листопада, пише УНН.

За проголосували 235 народних депутатів.

Документ передбачає перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд та запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Зокрема, пропонується запровадити електронний квиток як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд – повідомили у парламенті.

Як пояснила нардеп з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, передбачається:

кошти на пільговий проїзд зараховуватимуть на спеціальні банківські рахунки;

оплачувати поїздки можна буде банківською карткою або електронним квитком;

кожна пільгова поїздка обліковуватиметься автоматизованою системою;

перевізники отримуватимуть компенсацію за фактично надані послуги, а не за розрахункову кількість пільговиків;

пільговий проїзд ветеранів війни фінансуватиметься з державного бюджету. Для інших категорій пільговиків фінансування переважно забезпечуватимуть місцеві бюджети.

Як зазначається, документ передбачає реформування існуючої системи реалізації пільг з оплати проїзду та вирішує низку системних проблем, що існують у сфері пільгових перевезень, зокрема:

відсутність точного обліку кількості пільговиків та фактичних обсягів перевезень;

непрозорість використання коштів на компенсації перевізникам;

зловживання з боку окремих перевізників і порушення прав пільговиків;

відсутність правового механізму для надання адресної грошової допомоги на місцевому рівні;

конфлікти між перевізниками та пільговими категоріями населення.

Реалізація закону, як очікується, дозволить:

створити єдину та прозору систему обліку пільговиків, що мінімізує ризики маніпуляцій та забезпечить ефективний розподіл бюджетних ресурсів;

впровадити сучасні інструменти електронного обліку та контролю перевезень, які дадуть змогу перевіряти реальні обсяги наданих послуг;

зменшити кількість конфліктних ситуацій між перевізниками та пасажирами завдяки чітким правилам і єдиній системі компенсацій;

оптимізувати видатки місцевих бюджетів, усунувши зловживання та невиправдані витрати.

Закон щодо реформи у сфері пільгового проїзду набирає чинності з 1 липня 2028 року, що “забезпечить достатній перехідний період для технічної, організаційної та нормативної підготовки”.

Уряду протягом дев’яти місяців з дня опублікування закону доручено подати законопроекти, якими передбачити зміни до Бюджетного кодексу України, що дозволить чітко розмежувати джерела фінансування пільг між державним та місцевими бюджетами.