9 листопада у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулась знакова подія культурного та наукового життя нашого краю — урочиста церемонія вручення обласної премії імені Миколи Аркаса!

Імена лауреатів назвали в управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Голова комісії з присудження премії Юрій Гранатуров вручив Дипломи учасників 24 конкурсантам, які взяли участь у конкурсному відборі 2026 року. Дипломи ж лауреатів обласної премії імені Миколи Аркаса 2026 року, нагрудний знак та грошову винагороду вручили переможцям в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Назвемо лауреатів:

в номінації «ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА АМАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» – колектив авторів театрально-хореографічної композиції «Гетьман» Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» у складі Юлії Захарової, Євгена Матвєєва, Сергія Мельникова та Олександра Коваля;

в номінації ««ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» – колектив авторів проєкту «Козацьке суднобудування та його вплив на розвиток регіону у ХV-XIII ст.» Миколаївського музею суднобудування і флоту відокремленого підрозділу КЗК «Миколаївський обласний краєзнавчий музей» у складі Тетяни Мітковської, Галини Третяк, Федора Іваницького та Олени Пучинян;

в номінації «ПРОФЕСІЙНЕ МИСТЕЦТВО» – за виставковий цикл живопису рідного краю художник Дмитро Артим;

в номінації «ІСТОРИЧНІ, ЕТНОГРАФІЧНІ, АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» – редакційно-видавничий колектив з підготовки та видання серії «Actus Notarius» Державного архіву Миколаївської області у складі Оксани Потоцької, Наталії Колесник, Лариси Левченко та Костянтина Картузова.

Як повідомляло Інше ТВ, обласну премію імені Миколи Аркаса було започатковано в нашому регіоні у 1996 році. Роки пандемії, а потім і повномасштабне вторгнення тимчасово призупинили процес здобуття премії, проте на початку цього року рішення про її відновлення було прийняте.